İhracatçılardan Kilis’e 25 bin maske
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ (GAİB) KOORDİNATÖR BAŞKANI AHMET FİKRET KİLECİ İLE TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) TİM SEKTÖR KURULU BAŞKANI SALAHATTİN KAPLAN, KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK İLE BİR ARAYA GELDİ.
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerinden Kilis’e 25 bin maske verildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri tarafından Kilis Valiliğine 25 bin maske verildi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerine 25 bin maske için teşekkür ettiğini söyledi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Vali Recep Soytürk Kilis’teki ekonomi ve yatımlar ve ticaret konularının da ele alındığı öğrenildi.
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