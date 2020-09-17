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Fide ve Fidan yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştiriliyor
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
KİLİS 17.09.2020, 11:48
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Fide ve Fidan yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştiriliyor.
7 Aralık Üniversitesi ile Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü “Bir Dokunuş Bin Hayat” projesiyle, Üniversitemiz Mercidabık Kampüsünde bulunan Ziraat Fakültesi seralarında korona virüse karşı önlemlere riayet edilerek katılımcılara verilen eğitim devam ediyor. Bu kapsamda projeden yararlanan 20 kişiye, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından fide ekimi bilgisi ve aşılama eğitimi verildi.
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