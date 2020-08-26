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Covit 19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK BAŞKANLIĞINDA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU COVİD 19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BİR DİZİ KARLAR ALDI.

KİLİS 26.08.2020, 10:39 26.08.2020, 11:24
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Covit 19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid 19 ile mücadele kapsamında bir dizi karlar aldı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca, “ Kilis Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde, işletmelerde Covid-19 pozitif vaka saptandığının öğrenilmesi halinde ilgili tesisin, işletmenin hizmet aldığı iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanınca ivedi olarak pozitif saptanan kişinin bulunduğu tüm vardiyanın tamamının isim listesinin çıkarılarak, tüm işçilerin semptom ve temas sorgulamasını yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon sorumlusuna bildirimde bulunmasına, filyasyon çalışmalarında filyasyon ekibine gerekli kolaylığın gösterilerek işbirliği içerinde hareket edilmesine, Organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sanayi Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine, yukarıda anılan rehberin ilgili başlıkları altındaki tedbirler bütünü ile işbu kararımızın gıda, gıda dışı sanayi ve üretim tesislerine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Organize Sanayi Müdürlüğü işbirliğinde tebliğ edilmesine, Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce oluşturulan denetim ekiplerince ilgili üretim tesislerinin denetlenmesine, aykırılıkların tespiti halinde işbu kararımızın A/3.maddesi kapsamında işlem yapılmasına, İşbu Kurul Kararımızda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanmasına, konusu suç teşkil eden eylemler hakkında TCK’nın 195’nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” ifadesine ver verildi.

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