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Çıkmaz sokaklar Bazalt taşı döşeniyor

KİLİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDEKİ ÇIKMAZ VE DAR SOKAKLAR BAZALT TAŞIYLA DÖNENİYOR.

KİLİS 08.10.2020, 10:41
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Çıkmaz sokaklar Bazalt taşı döşeniyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kent merkezindeki çıkmaz ve dar sokaklar bazalt taşıyla döneniyor.

Tarihi sokakların çok olduğu Kilis’te, çıkmaz ve dar sokaklara asfalt araçlarının girmememi nedeniyle Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, çıkmaz ve dar sokaklar yeniden ele alınarak, estetik bir görünüme kavuşuyor. Kış öncesi Fen İşleri Müdürlüğü, belirli bir plan çerçevesinde tarihi sokaklara döşediği bazalt taşları vatandaşların beğenisini kazandı. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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