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Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti
KİLİS 1’İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANI PİYADE KIDEMLİ ALBAY MEHMET CİHANOĞLU, ASKERİ ŞURA KARARI İLE TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLDİ.
KİLİS 23.07.2020, 17:26
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Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Askeri şura kararı ile Tuğgeneralliğe yükseltildi.
Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararını onaylanmasıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. 1 yıldır Kilis’te görev yapan Albay Cihanoğlu’nun terfi etmesiyle birlikte yeni atanacağı birliğe ilerleyen günlerde atanması bekleniyor. Tuğgeneralliğe yükselen Albay Cihanoğlu’nun yerine 1’inci Hudut Alay Komutanlığı atama yapılacağı öğrenildi.
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