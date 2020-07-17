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Bulut, yol çalışmalarını denetledi
KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT, EKREM ÇETİN MAHALLESİNDEKİ YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.
KİLİS 17.07.2020, 13:06
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ekrem Çetin Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Bulut, Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ekrem Çetin Mahallesinden kent ormanlarının arka tarafına kadar uzanan yeni yapılacak olan TOKİ konularına kadar ulaşacak olan yolda incelemelerde bulundu.
Bulut, “Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yolu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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