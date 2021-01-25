Başkan Ramazan taksicilerin sorunlarını dinledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Taksici esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kilis’te taksiciler, pandemi nedeniyle yaşadıkları sorun ve sıkıntıları Belediye Başkanı Ramazan’a anlattı. Başkan Ramazan, Her zaman taksici esnafının yanında olduklarını ifade ederek, "Taksici esnafımız 24 saat hizmette. Gerektiğinde taksi duraklarında uyuyarak kar kış demeden milletimize, ülkemize hizmet eden taksici esnafımıza, şoförlerimize müteşekkiriz. Onların sorunlarını çözmeye yanlarında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.