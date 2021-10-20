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Başkan Günay basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis Belediyespor K Başkanı Ahmet Günay, Bölgesel Armatür Ligde (BAL) şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

KİLİS 20.10.2021, 13:59
Başkan Günay basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis Belediyespor K Başkanı Ahmet Günay, Bölgesel Armatür Ligde (BAL) şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kilis Belediyespor Başkanı Ahmet Günay, sezon öncesi Afyonkarahisar’da 10 günlük kamp yaptıklarını hatırlatarak, ’’30 Ekim tarihinde maçlar başlıyor. Grubumuzda 9 takım var, Kilis, Hatay ve Gaziantep’ten takımlar katılıyor. İlk maçımız kendi sahamızda Nizipsporla oynayacağız. Amacımız şampiyon olmaktır. Guruplarda şampiyon olan takımlar play-off oynayacaklar. Tüm Kilislilerden maddi manevi takımlarına destek olmaya çağırıyor. İnşallah, bu yıl şampiyon olarak, sezonu tamamlarız, herkese takımımıza destek olmaya çağırıyorum’’ dedi.

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