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Baca kanalizasyon hattı döşeniyor

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarımı yapıldı.

KİLİS 28.04.2021, 11:43
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Baca kanalizasyon hattı döşeniyor

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarımı yapıldı.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Ormanı Civarında kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Yeni beşevler semti ile yeni binaların yapıldığı anılanlarda baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı döşenmesinin devam edeceği bildirildi.
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