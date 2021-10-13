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Alay Komutanı Albay Aru görevine başladı

Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, yeni görevine başlaması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

KİLİS 13.10.2021, 13:03
Alay Komutanı Albay Aru görevine başladı

Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, yeni görevine başlaması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

1. Hudut Alay Komutanı Soner Oruçoğlu’nun Tuğgeneralliğe terfi etmesi nedeniyle Alay Komutan Yardımcısı Albay Halil Sıddık tarafından vekaleten yürütülen 1’inci Hudut Alay Komutanlığına Salih Aru atandı. Kilis’e gelerek görevine başlayan Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Alay Komutan Yardımcısı Albay Halil Sıddık Ayhan, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler.

Vali Soytürk, Hudut Alay Komutanı Salih Aru’ya yeni görevinde başarılar diledi.

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