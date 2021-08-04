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AK Partililer Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Partililer, Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

KİLİS 04.08.2021, 14:24
AK Partililer Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Partililer, Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve AK Partililer, Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerini ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldılar. Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinin faaliyetleri, üretilen el işleri hakkında bilgi alan AK Partilileri, Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ile Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara’da eşlik etti.
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