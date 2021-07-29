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AK Parti teşkilatlarıyla esnaf ziyareti yaptı

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından esnaflar ziyaret edilerek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

KİLİS 29.07.2021, 15:28
AK Parti teşkilatlarıyla esnaf ziyareti yaptı
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AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından esnaflar ziyaret edilerek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz ve parti teşkilatı Esnaf ziyareti yaptılar. Belediye Başkanı Ramazan, Milletvekilleri Dülger, Dal ile İl Başkanı Karataş, Esnafları gezerek hal hatır sorduktan sonra sorun ve sıkıntılarını dinlediler. AK Partililerin esnaf ziyaretlerinin hafta boyunca süreceği öğrenildi.
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