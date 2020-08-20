7 bin kişiye gıda ile hijyen malzemesi desteği

Kilis Belediyesi tarafından 7 bin adet gıda kolisi ve hijyen malzemesi dağıtımına başlandı.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gıda Bankasına kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 7 bin adet gıda kolisi ve hijyen malzemesi dağıtımı yapılmaya başlandı. Dağıtımların, 15 gün içerisinde 75 mahalle de bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ve hijyen malzemeleri ulaştırılacağı bildirildi.