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7 Aralık Üniversitesi’nde 2021 stratejisi belirlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İdare Çalışma Grubu üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım başkanlığında toplandı.

KİLİS 15.09.2021, 13:21
7 Aralık Üniversitesi’nde 2021 stratejisi belirlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İdare Çalışma Grubu üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantıda Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kestane tarafından Üniversite de iç kontrol uygulamalarının hayata geçirilmesi ve uygulanmasında etkinliğin sağlanması hususunda bilgiler verildi. Yol haritası oluşturulduğu toplantıda İdare çalışma grubu tarafından, iç kontrol noktasında üniversitenin kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişimin sağlanması ile izleme konularında gerçekleştirilmesi öngörülen hususlar gündeme getirildi. 2021 yılı içerisinde ilgili konularda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler gündeme getirildi.

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