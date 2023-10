CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Gerçekleştirilecek olan 38. Olağan Kurultay öncesi son kez parti grubuna hitap eden Kılıçdaroğlu, Filistin ve İsrail arasında yaşanan meselenin bir an önce çözülmesi gerektiğini ve bu çözümün içerisinde de Filistin’in başkenti Kudüs olan bir devlet olması gerektiğini söyledi.



“Niye şehit yakınları ve gazilerin sırtından tasarruf yapıyorlar”

2022 yılına ait bütçede ayrılan ödeneklerin sadece ikisinin tam olarak harcanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “İki harcama diliminden ayrılan ödenek tam kullanılmamış. Nedir bu? Bir, şehit yakını ve gaziler için ayrılan ödenek kullanılmamış. 5 milyar 486 milyon 227 bin lira şehit yakınları ve gaziler için harcanması gerekirken beş milyar değil 2 milyar harcamış. Niye şehit yakınları ve gazilerin sırtından tasarruf yapıyorlar. Şehit yakınları ve gazilere de sesleniyorum. Gün gelir bunlara övgüler dizersiniz. Sizin haklarınızı yerler yine övgüler dizersiniz. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı sonuna kadar savunur gelip yeteri kadar destek vermezsiniz. Ama ben yine de sizin hakkınızı savunacağım. Biz haklı mücadelelerden hiçbir zaman korkmadık ve çekilmedik. İster linç girişimi olsun, ister terör örgütünün saldırısı olsun. Şehit şehidimizdir, gazi de gazimizdir. Parlamentonun ‘şu kadar parayı şehit yakınları ve gaziler için harcayın’ demesine karşın parayı harcamamışlar. Peki ikincisi ne? Bağımlılıkla mücadele. Yani çocukları uyuşturucu belasından kurtarmak. Başlangıç ödeneği 2 milyar 779 milyon 245 bin lira. Harcanan 723 bin lira. Bunlar o uyuşturucu baronları ile iç içe oldukları için, uyuşturucu baronlarına kol kanat gerdikleri için bu tablo meydanda” ifadelerini kullandı.



“Başkenti Kudüs olan bir Filistin'i her zaman, her yerde destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’e destek mitingini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Filistin’de kan akıyor. Söyledik yine söylüyorum. Başkenti Kudüs olan bir Filistin'i her zaman, her yerde destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Yahu sen muhalefet değilsin ki miting yapasın. Sen iktidarsın. Senin ne işin var mitingde? Saadet Partisi yaptı. Gelecek Partisi yaptı? Sen muhalefetsen mitingini yap. İktidarı bize devret Filistin sorununu nasıl çözülürmüş göreceksin o zaman. Ortadoğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin o zaman sen” diye konuştu.