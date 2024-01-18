Mustafa Öner İlkokulu 2. sınıf öğrencileri birinci dönemin son haftasında oldukça takdir toplayan bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Aile eğitimi, bağımlılık, kitap okuma, geri dönüşüm, tasarruf ve şehitlere saygı gibi konularda hazırlamış oldukları farkındalık afişlerini Cırgalan Mahallesi'nde yer alan dükkânların camlarına astı.

Muhtarlığın ve mahalle esnafının da takdirle karşıladığı bu çalışma mahalle halkı tarafından büyük destek gördü. İkinci sınıf öğretmeni Funda Menekşe, "Toplumun genelini ilgilendiren konularda küçük yaşta farkındalık kazandırmak çok önemlidir. Okullar çevreden ve toplumdan bağımsız düşünülemez. Okul, toplum ile iç içe ve iş birliği halinde bulunmalıdır." dedi. İkinci ve dördüncü sınıf öğrencileri daha sonra sokak hayvanları için çevreye mama bıraktılar ve okullarında besledikleri kedilere yuva yaptılar.