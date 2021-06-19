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Yeşilhisar’da mevsimlik tarım işçileri aşılandı

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, "Covid-19’u ancak aşı olarak yenebiliriz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

KAYSERİ 19.06.2021, 15:54
Yeşilhisar’da mevsimlik tarım işçileri aşılandı

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, "Covid-19’u ancak aşı olarak yenebiliriz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl’ün de katılımıyla aşılama ekibince ilçeye bağlı Musahacılı Mahallesinde, sağlık evi ve mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlarda ambulans eşliğinde aşı istasyonu kuruldu. Kurulan istasyonda 35 yaş ve üzeri tüm gönüllülere biontech aşısı uygulandı. Bashekim Uzm. Dr. Ali Çöl; "Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza, muhtarımıza ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyorum. Covid-19’u ancak aşı olarak yenebiliriz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz"

Musahacılı vatandaşlar ve mevsimlik tarım işçileri de yapılan hizmetten dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
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