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Yasa dışı avcılara suçüstü
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu koruma kontrol esnasında yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 5 kişiye ceza yazıldı.
KAYSERİ 25.10.2021, 11:25
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu koruma kontrol esnasında yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 5 kişiye ceza yazıldı.
Kayseri’nin Develi ve Pınarbaşı ilçelerinde yapılan denetimlerde av yaptıkları tespit edilen şahısların av esnasında vurmuş oldukları 1 adet ölü tavşana ve bir adet ölü ördeğe el konulurken ilgililer hakkında 3 bin 800 TL idari yaptırım, bin 850 TL tazminat olmak üzere toplam 5 bin 650 TL ceza uygulandı.