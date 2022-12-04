TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 81-Bursa Uludağ Basketbol: 82

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 1 sayı farkla 81-82 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Berk Kurtulmuş xx, Seda Esen xx, Burak Aktaş xx

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxx (31), Sevgi Tonguç x, Zeynep Ötkü Kalbisağde xx (12), Burcu Yağan x (3), Mısra Albayrak x, Keyona Lavette Hayes xx (14), Şuğranur Hatice Sönmez xx (14), Feray Dalkılıç xx (7)

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin xx (7), Jazmine Davis xx (17), Gizem Mürüvet Uca xx (7), Deniz Çolakoğlu x (2), Özge Kavurmacıoğlu x (6), İlsu Darıcıoğlu xx (8), Emma Jean Cannon xxx (35)

Periyotlar:

1.Periyot: 21- 23 (Bursa Uludağ lehine)

Devre: 42 - 43 (Bursa Uludağ lehine)

3.Periyot: 67 - 63 (Melikgazi Kayseri lehine)