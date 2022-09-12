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Tekden’de ders zili çaldı
Açıldığı günden bugüne kadar eğitimde değişim ve gelişime katkı sağlayan Tekden Koleji, 2022-2023 eğitim yılına muhteşem bir giriş yaptı.
KAYSERİ 12.09.2022, 16:54
Açıldığı günden bugüne kadar eğitimde değişim ve gelişime katkı sağlayan Tekden Koleji, 2022-2023 eğitim yılına muhteşem bir giriş yaptı.
Açılış konuşmasını Okul Müdürü Aydın Kızılkaya’nın yaptığı törende, Genel Müdür Nuri Özkan, ailelere kendilerini tercih ettikleri için teşekkür ederek “Bu güveni ve inancı boşa çıkarmamak için sizleri Türkiye’nin en güçlü, en donanımlı eğitimcileriyle buluşturduk” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra “Bed-i Besmele” töreni gerçekleştirildi. Ana sınıfları birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları etkinlikler, veliler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Programın sonunda “Benim Okulum” şarkısı öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla okundu.
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|5
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|5
|5
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|3
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|2
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|13
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|12
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|6
|10
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|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
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|8
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|6
|7
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|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
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|4
|18. West Ham United
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|4
|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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