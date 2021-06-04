Talas’ta okullar hem LGS’ye hem yüz yüze eğitime hazır

Talas Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ilçede sınava girilecek okulları, sağlık ve temizlik şartları yönünden hazır hale getirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Talas’ta da 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS’den önce Talas Belediyesi, sınava ev sahipliği yapacak okullarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak öğrencilerin en sağlıklı şartlarda sınava girmesine imkan sağladı.

Bununla beraber, önümüzdeki hafta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi de okul bahçeleri, koridorlar, tuvaletler ve sınıflarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

BAŞKAN YALÇIN’DAN BAŞARI DİLEKLERİ

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir mesaj yayımlayarak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Sınavların temiz, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Pazar günü LGS var, Pazartesi günü de ortaokul ve liselerde uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlanacak. Bu nedenle ilçemizdeki tüm okullarda genel bir temizlik çalışması başlattık ardından da hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdik. Yani okullarımız sağlık ve temizlik yönünden hem sınava hem de yüz yüze eğitime hazır. Bu vesile ile önce sınava girecek öğrencilerimize sonra da yüz yüze eğitime başlayacak öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.