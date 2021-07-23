Talas’ta boş araziler tarıma kazandırılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçen yıl nohut ile başlatılan boş arazileri tarıma kazandırma çalışmaları, bu yıl da buğday ile devam etti. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arazisinde 160 dekarlık alanda yapılan buğday ekiminden 38 ton hasat elde edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi döneminin başında, “Bir karış toprak bile boş kalmamalı” sözü üzerine harekete geçen Talas Belediyesi tarafından kırsal bölgelerdeki boş arazilerin tarıma katılması amacıyla ilk olarak nohut ekilerek tarımsal faaliyetler başlatılmış ve 30 ton ürün alınmıştı. Belediye-çiftçi iş birliğiyle gerçekleşen çalışmalar kapsamında bu yıl da aynı araziye buğday ekilerek 38 ton ürün elde edildi.

Bölgeye gelerek yapılan faaliyetleri yerinde gören Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Başkanımız sağ olsun, burada boş halde bekleyen tarıma elverişli araziyi tarıma kazandırdı” diyen Çalıksoy, bu gibi faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, "Çiftçilerimize bereketli olsun demeye geldik. Bu arazinin tarıma açılması son derece önem arz etmektedir” dedi.

Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılacak her türlü çalışmaya katkı vereceklerini ifade eden Çalıksoy, Başkan Yalçın’a çiftçiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.