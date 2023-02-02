Talasgücü Belediyespor yara saracak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sahasında oynayacağı Mucurgücü maçını kazanarak Develigücü beraberliğini unutturmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, bu hafta sahasında oynayacağı Mucurgücü maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Develigücü ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı lacivertliler, ligin alt sıralarında bulunan zayıf rakibi Mucurgücü’nü mağlup etmek amacında. Antrenör Halil Aslan nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde Arda Saltan ve Alperen Topçular’ın sakatlığı sürüyor. Antrenör Halil Aslan, galibiyet için çıktıkları Develigücü maçında topu ağlarla buluşturamadıklarını ve galip gelemediklerini söyleyerek, Mucurgücü maçını kazanıp zirve yarışını sürdürmek istediklerini söyledi.

Talasgücü Belediyespor ile Mucurgücü arasındaki maç 5 Şubat Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanacak maçın başlama saat 14:00 olarak belirlendi.