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Talasgücü Beldiyespor, 2 transfer daha yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ 06.08.2022, 17:55
Talasgücü Beldiyespor, 2 transfer daha yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaştı. Geride kalan sezon Gaziantep Ankasspor’dan stoper Ömer Çoban ve Çankaya Futbol Kulübünden savunma oyuncusu Erkan Kapar ile anlaşma sağlandı. Ömer Çoban ve Erkan Kapar Kayseri’ye gelerek takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başladılar.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan paylaşımda; “Geçtiğimiz sezon Gaziantep Ankasspor forması giyen Ömer Çoban ve Çankaya FK Erkan Kapar ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncularımıza hayırlı olsun” denildi.

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