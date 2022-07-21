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Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

KAYSERİ 21.07.2022, 13:21
Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda F.E. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle F.E., yanında bulundurduğu tabanca ile E.K.’ye ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan E.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli F.E.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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