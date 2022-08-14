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Şüpheli otomobil polisi alarma geçildi

Kayseri’de şüpheli olduğu ihbar edilen otomobil, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Otomobilde, uzman ekipler arama gerçekleştirirken 2 kişi yakalandı.

KAYSERİ 14.08.2022, 11:28
Şüpheli otomobil polisi alarma geçildi

Kayseri’de şüpheli olduğu ihbar edilen otomobil, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Otomobilde, uzman ekipler arama gerçekleştirirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 03 MA 0866 plakalı otomobilin şüpheli olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce takibe alınan otomobil, kısa sürede Kocasinan ilçesi Nil Caddesi üzerinde durduruldu. Polis güvenlik önlemi nedeniyle caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, otomobilde bulunan 2 kişi yakalandı. Köpek Eğitim Merkezi’ndeki (KEM) hassas burunlu köpek ile birlikte uzman ekiplerce otomobilde arama yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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