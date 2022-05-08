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’Meralar Şenleniyor’ projesinde kuralar çekiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl kırsal kesimdeki vatandaşlardan büyük ilgi gören 11 milyon TL maliyetli ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesinde ikinci dağıtım için kura çekiminin 9 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını belirterek, 3 bin 200 küçükbaş hayvanın dağıtımını yapacaklarını duyurdu.

KAYSERİ 08.05.2022, 12:58
’Meralar Şenleniyor’ projesinde kuralar çekiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl kırsal kesimdeki vatandaşlardan büyük ilgi gören 11 milyon TL maliyetli ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesinde ikinci dağıtım için kura çekiminin 9 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını belirterek, 3 bin 200 küçükbaş hayvanın dağıtımını yapacaklarını duyurdu.

2021 yılında 11 kırsal ilçede her aileye 20 küçükbaş hayvan olmak üzere 55 aileye toplam bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile 2022’de hedefi yükselterek 3 bin 200 küçükbaş olarak belirledi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliği ile geliştirilen ‘Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor’ projesi çerçevesinde 14 Şubat-4 Mart tarihleri arasında müracaatları yapılan koyun taleplerinin kuralarının 9 Mayıs Pazartesi günü çekilmeye başlayacağını duyurdu. 2021 yılında 1 milyon 912 bin 680 TL maliyetle bin 100 koyun dağıtımı yaptıklarını, 2022 yılında ise 9 milyon 158 bin 400 TL maliyetle 3 bin 200 koyun dağıtacaklarını ve toplam proje bedelinin 11 milyon TL’yi aştığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk faaliyetinin yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulmasını ve bu modelin geliştirilmesini amaçladık. Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde kırsal kesimlerimizde koyunlar artıyor, meralar şenleniyor. 2022 yılında 16 ilçede bir aileye 19 adet koyun, 1 adet koç olmak üzere, 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşecektir” diye konuştu. Büyükkılıç, sürdürebilirlik, katılımcılık ve kendi kendine yardım prensibine dayanan bu proje modelinde, dağıtılan küçükbaş hayvanların dönüşlerinin, dağıtımından itibaren 2 yıl sonra başlayacağının altını çizerek, şunları söyledi;

“2 yıl sonra her aile 5’er adet koyun verecek, 4 yılda verilen 20 adet koyun geri alınmış olacaktır. Kuralar talep sahipleri tarafından bizzat çekileceğinden koyun talep eden çiftçilerimizin ilgili tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları önemle duyurulur. Hazır bulunmayan talep sahibinin kurası komisyon üyeleri tarafından çekilecektir. Şehrimize, besicilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Büyükkılıç, kırsal mahallelerde hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak proje ile Kayseri’nin tüm ilçelerinde hayvan sayısının arttırılmasını hedeflediklerini belirtti. Proje çerçevesinde, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00’da Hacılar İlçe Tarım Müdürlüğü’nde, aynı gün saat 10.00’da İncesu Gençlik Merkezi’nde, saat 13.00’te ise Yeşilhisar Gençlik Merkezi’nde, 10 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Yahyalı Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Develi Gençlik Merkezi’nde, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Talas Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Tomarza Gençlik Merkezi’nde, 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Sarız Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Pınarbaşı Gençlik Merkezi’nde, 13 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Akkışla Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Sarıoğlan Gençlik Merkezi’nde, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Felahiye Gençlik Merkezi’nde ve saat 14.00’te Özvatan Gençlik Merkezi’nde, 17 Mayıs Salı Günü ise saat 10.00’da Bünyan Gençlik Merkezi’nde kura çekimi yapılacak. Yine 17 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Melikgazi ve saat 16.00’da Kocasinan ilçeleri için kura çekimleri ise Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Başvurular çerçevesinde, Hacılar ilçesinde 4, İncesu’da 23, Yeşilhisar’da 127, Yahyalı’da 132, Develi’de 171, Talas’ta 109, Tomarza’da 125, Sarız’da 135, Pınarbaşı’da 252, Akkışla’da 77, Sarıoğlan’da 246, Felahiye’de 148, Özvatan’da 44, Bünyan’da 245, Melikgazi’de 58 ve Kocasinan ilçesinde 18 müracaat olmak üzere 16 ilçede bin 914 üretici kuraya katılacak.

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