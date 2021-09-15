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Melikgazi’de asfalt çalışmaları devam ediyor

İlçenin ana arterleri başta olmak üzere bütün mahalle ve sokaklarında asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve parke çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda da Erenköy Mahallesi’nde 4 sokakta asfalt çalışması yapılıyor.

KAYSERİ 15.09.2021, 12:29
Melikgazi’de asfalt çalışmaları devam ediyor

İlçenin ana arterleri başta olmak üzere bütün mahalle ve sokaklarında asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt ve parke çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda da Erenköy Mahallesi’nde 4 sokakta asfalt çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alt yapı çalışmalarını tamamladığımız bölgenin asfalt, sert zemin, kilitli parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu çalışmalar esnasında tabi ki orada yaşayan vatandaşlarımız günlük yaşam açısından olumsuz etkileniyorlar, bu konuda da hemşerilerimizden sabır ve anlayış bekliyoruz. Daha güzel bir Melikgazi’de yaşamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kış gelmeden ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve vatandaşların talepleri sonrasında işleme alınan bölgelerde belirli program çerçevesinde çalışmalarımız yürütülecek. Bu kapsamda 1500., 1486., 1490. ve Çamözü Sokak olmak üzere Erenköy Mahallemizde 4 sokakta çalışma yapıyoruz. Toplamda yaklaşık 2,5 kilometre olmak üzere yeni yol yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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