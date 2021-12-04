banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Melikgazi Belediyesi eğitimde en önde olmaya devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile yapımını gerçekleştireceği Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi.

KAYSERİ 04.12.2021, 16:17
Melikgazi Belediyesi eğitimde en önde olmaya devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile yapımını gerçekleştireceği Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi.

Temel atma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve davetliler katıldı.

Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte Melikgazi’ye yapılacak üç okuldan ilkinin temelini attıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yapacağımız okulun hayırlara vesile olmasını dilerim. Germir ve Hava İkmal içerisine Mehmet Ağabey ile birlikte 2 okul daha yapacağız. Rabbim böyle güzel hayırseverlerin sayısını artırsın. Melikgazi Belediyesi olarak bir bir ihtiyaçları gideriyoruz. 2.5 sene içerisinde 14 okulumuzu Melikgazi’mize kazandırdık. 8 sağlık ocağı, 12 adet cami, 7 adet de kuran kursu yaptık. Belediyelerimiz olarak ele ele vererek Kayserimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Melikgazi’nin 15-20 yıl sonrasını düşünerek geleceğe dair yapacağımız en önemli şey eğitime yatırım yapmaktır. Eğitim, öğretim çok önemli. Güzel ilçemiz Melikgazi’ye hayırlı olsun.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Bu güzel eser için desteklerini esirgemeyen hayırseverimize çok teşekkür ederim. Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Kayseri, birliğin ve huzurun şehri. Hep birlikte hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda temelini atacağımız okulun hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Okulun hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “Bugün bir hayırlı iş için beraberiz. Eğitim çok önemli. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim ihmale gelmez. Bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Bu konuda Kayseri’de ciddi bir dayanışma var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.” diye ifade etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de Kayseri’de tüm belediyelerin hizmette yarıştığını söyleyerek, “Böyle güzel bir hizmeti Melikgazi’mize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışacağız, gayret edeceğiz ve insanlığa güzel hizmetler kazandıracağız. Okulumuzun Kayserimize hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7