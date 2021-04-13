banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Rusya'dan Türkiye uçuşlarına sınırlama
Rusya'dan Türkiye uçuşlarına sınırlama
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

Luckassen’in sevinci yarım kaldı

Kayserispor’un forveti Kevin Luckassen’in Antalyaspor maçında attığı gol VAR’dan iptal edilince gol sevinci yarım kaldı.

KAYSERİ 13.04.2021, 08:36
1
Luckassen’in sevinci yarım kaldı

Kayserispor’un forveti Kevin Luckassen’in Antalyaspor maçında attığı gol VAR’dan iptal edilince gol sevinci yarım kaldı.

Kayserispor sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor’a kaybetti. Sarı Kırmızılı takımın Hollandalı forveti Luckassen, haftalar sonra ilk 11’de çıktığı maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Antalyaspor maçının 5.dakikasında attığı golle takımını öne geçiren ancak bu golün VAR kararı ile geçerli sayılmaması sonrasında üzülen Luckassen’in gol sevinci yarım kaldı. 72 dakikada sahada kalan Hollandalı forvet, "Kazanmak istediğimiz maçtı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve sahamızda kritik bir yenilgi aldık" yorumu yaptı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık