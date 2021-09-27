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Kocasinan’da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme yapılıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği 70 adet beslenme noktasıyla haftada 5 kez, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

KAYSERİ 27.09.2021, 12:29
Kocasinan’da haftada 5 kez 70 farklı noktada besleme yapılıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği 70 adet beslenme noktasıyla haftada 5 kez, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ve mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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