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Kayserispor, Onur ve Thiam’ı satmayacak

Yukatel Kayserispor Kulübü, takımın iki başarılı ismi Onur Bulut ile Mame Thiam’ı satmayı düşünmüyor.

KAYSERİ 05.08.2022, 09:44
Kayserispor, Onur ve Thiam’ı satmayacak

Yukatel Kayserispor Kulübü, takımın iki başarılı ismi Onur Bulut ile Mame Thiam’ı satmayı düşünmüyor.

Kayserispor takımının iki önemli ismi Onur Bulut ve Mame Thiam’ın başka bir kulübe transfer olup olmayacağı konuşulurken, Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu iki oyuncunun kadroda tutulmasını istedi. Her iki futbolcunun kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Onur Bulut ve Thiam’ın üzerinde benim için satılamaz yazıyor. Transferimiz açık olsa, yerini dolduracak bir durum olsa satılmasına onay verirdim. Ama bu seneki durumdan dolayı her iki futbolcunun elden çıkarılmasına sıcak bakmıyorum" dedi.

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