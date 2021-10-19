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Kayserispor dördüncü mağlubiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 9. maçında 4. kez yenildi.

KAYSERİ 19.10.2021, 09:37
Kayserispor dördüncü mağlubiyetini aldı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 9. maçında 4. kez yenildi.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 6-3’lük sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 9. maçında 4. yenilgisini aldı. 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 11 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Altay’a 3-0, ligin 5. haftada deplasmanda Hatayspor’a 2-1, ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor’a 2-1 ve ligin 9.haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 6-3 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar mağlup olduğu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

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