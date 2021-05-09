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Kayserispor 7.beraberliğini aldı

Kayserispor bu sezon iç sahadaki 7.beraberliğini aldı.

KAYSERİ 09.05.2021, 08:53
Kayserispor 7.beraberliğini aldı

Kayserispor bu sezon iç sahadaki 7.beraberliğini aldı.

Süper Lig’de var olma mücadelesi veren Kayserispor, bu sezon sahasındaki 19.maçına çıktı. Gaziantep FK ile Kadir Has Stadı’nda karşılaşan Kayserispor 0-0’lık netice sonrasında sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon sahasında 19 maça çıkan Kayserispor 5 kez kazanırken 7 kez de mağlup olmuştu. İç sahada 7 beraberlik alan Kayserispor bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.

Kayserispor iç saha maçlarında Karagümrük, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK takımları ile berabere kaldı.
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