Kayserispor 5. kez yenildi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa’ya 5. kez mağlup oldu.

Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 24 kez karşılaştı. İstanbul’da oynanan maçta 3 puanı ev sahibi ekip aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı 2-0 kazanan Yukatel Kayserispor, İstanbul’daki maçı 3-1 kaybetti. Sarı Kırmızılılar, bu netice ile rakibine lig tarihinde 5. kez boyun eğdi.

İki takım arasında oynanan 24 maçta Kayserispor 12 kez kazanırken 7 maç da berabere bitmişti. 24 maç sonrasında Kayserispor rakibine 34 gol atarken kalesinde ise 29 gol görmüş oldu.