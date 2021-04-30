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Kayseri’de tam kapanma denetimleri sürüyor

Dün akşam 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan tam kapanmada, Kayseri’de denetimler devam ediyor.

KAYSERİ 30.04.2021, 13:01
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Kayseri’de tam kapanma denetimleri sürüyor

Dün akşam 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan tam kapanmada, Kayseri’de denetimler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamanın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00 itibari ile 17 Mayıs saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma süreci tüm ülkede başladı.

Tam kapanmanın ilk gününde Kayseri Polisi, uygulama noktalarında sıkı denetimini sürdürdü. Polis ekipleri tarafından uygulama noktalarından geçen vatandaşların kimlik ve izin belgesi kontrolleri yapıldı.
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