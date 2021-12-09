Kayseri’de doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin de ortağı olduğu Kayserigaz’da düzenlenen ’Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, yatırımları değerlendirdi.

SOCAR Kayserigaz’da gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda doğal gaz çalışmalarında SOCAR yetkililerinin uyumlu çalışmaları neticesinde çalışmaların verimli yürütüldüğünü ifade ederek, tüm yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Video konferans aracılığı ile SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ile görüşen Büyükkılıç, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız’ın daha önce kendisini ziyaretinden bahsederek, “Sağ olsun Ertan bey daha önce ziyaret etti. Deneyim öyle bir şey. Zamandan kazanmak bağlamında bizi bilgilendirdi. Dolayısıyla epeyce de mesafeyi, süreyi kısaltmış oldu. Ben kendisine bizimle olan uyumlu, yapıcı, şehrimize katkı sağlayıcı yaklaşımlarından dolayı tüm heyetiyle birlikte şahsında ben teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov‘ın da video konferans yöntemiyle katılarak yaptığı konuşmasında esas konulara şimdi geçildiğini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmeler yapıldığı toplantıda Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın mevcut hizmetlerini geliştirerek devam edeceğini vurguladı. Toplantı sonunda Başkan Büyükkılıç, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’a hediye edilmek üzere SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. Hukuk Başkanı Celal Savaş’a Kayserispor forması takdim etti.