Kayseri Şeker pancar bedeli ödemelerini 2-11 Şubat’ta yapacak

Kayseri Şeker, 2021-2022 kampanya dönemi pancar bedeli ödeme takvimini açıkladı. 560 milyon lira tutarındaki pancar bedeli ödemeleri 2-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Aralık ayı sonu itibariyle kampanya dönemini tamamlayan Kayseri Şeker, pancar bedeli ödemelerinin takvimini de açıkladı. Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında toplam 13 bin 878 bin çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi gerçekleştiren Kayseri Şeker, yıl içerisinde ayni ve nakdi olmak üzere 743 milyon lira ödeme yaptı.

"Güle güle harcasınlar"

81 gün süren kampanya dönemini değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bir kampanya dönemini daha geride bırakmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Akay; "Kuraklık ve verim düşüklüğünün yaşandığı kampanya sürecinde Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarımızda toplam 2 milyon 800 bin ton pancar işlendi. Bunun karşılığında 415 bin 250 ton şeker elde edildi. Yıl içerisinde ayni ve nakdi olmak üzere 743 milyon lira çiftçilerimize ödendi. Kampanya döneminin tamamlamasıyla birlikte 2 Şubat’tan itibaren de 560 milyon lira ödeme yapılarak toplamda çiftçilerimize 1milyar 303 milyon lira pancar bedeli ödenmiş olacak. Çiftçilerimizin güle güle harcasınlar. Cenabı Allah ağız tadıyla yemelerini nasip etsin. Daha nice kampanyalara sağlıkla, huzurla, bereketle kavuştursun" dedi