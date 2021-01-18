Kayakçılara madalyaları Kabakcı’dan

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp Disiplinli ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Erciyes dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen müsabakalara 18 kulüpten 250 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi.