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Kargo aracında uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ 30.06.2021, 16:37
Kargo aracında uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 CEP 362 plakalı kargo aracı Malatya uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan Z.D., R.E. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde 10 kilo 300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan Ö.Y. tutuklanırken, Z.D. ve R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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