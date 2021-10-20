Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 2 kişi ve aranan 1 kişi yakalanırken, çalıntı televizyon sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarının şüphelisi S.K. (19) ve A.Ö. (16) ile birlikte aranan N.T. (27) kişi yakalandı. Ayrıca ekiplerce ikinci el eşya alım-satım yapan yerlerin denetiminde bir adet çalıntı televizyon bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan mağdur olanların malzemelerini bulma yönünde aktif çalışma yaparak çalıntı malzemeleri bularak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.