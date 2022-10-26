Hırsızlara darbe: 23 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 36 hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık malzemeleri ve silahlara da el konuldu.