Endonezyalı genç evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Talas ilçesinde Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanada meydana gelen olayda, Erciyes Üniversitesi’nde okuduğu öğrenilen Muhammed K.’dan (22) haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, Muhammed K.’yı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri de, yaptıkları ilk müdahalede Muhammed K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Muhammed K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.