Develi protokolü öğrencilerin heyecanını paylaştı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü münasebetiyle Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’la birlikte Turan Köylüoğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, öğrencilere başarılar dileyerek, “Beni en çok sevindiren ve heyecanlandıran hafta ilköğretim haftasıdır. Develimizde herkes gibi ben de ilk ders gününün o tatlı heyecanını yaşıyorum. 2022-2023 Eğitim-öğretim sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu. Çocukların başarısı için okul kadar ailelerinin de desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kaymakam Tunç “Öğrencilerimizle birlikte olmaktan ve onlara duyduğumuz güveni bir kez daha tazelemekten son derece mutlu oldum. Eğitim camiamıza hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

İstiklal Marşının okunmasının ardından ilçe protokolü öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.