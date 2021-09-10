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Develi Belediyespor hazırlık maçında Sorgun Belediyespor’u konuk etti

Bu sezon Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezon öncesinde Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı.

KAYSERİ 10.09.2021, 10:40
Develi Belediyespor hazırlık maçında Sorgun Belediyespor’u konuk etti

Bu sezon Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezon öncesinde Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı.


Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanan hazırlık maçında iki takımda eksiklerini görme fırsatı yakaladı. Mücadeleyi sonuna kadar izleyerek Develi Belediyespor’u destekleyen Develi Belediye Başkanı ve kulüp başkanı Mehmet Cabbar kardeşçe tamamlanan mücadele sonunda Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergün Gün’e Türk Bayrağı ve Develi Belediyespor atkısı hediye etti.

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