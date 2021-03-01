Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, Play-Off’u garantiledikleri ve hedeflerinin 1.Lig olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup lideri Develi Belediyespor’da büyük sevinç yaşanıyor. Evinde oynadığı maçta rakibi Ürgüpspor’u 3-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala Play Off’ları garantileyen Develi Belediyespor şimdi hedef ise 1.Lig.

Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci "Play-Off’lara gitmeyi garantiledik. Play Off’lar ve liderlik Develi’mize hayırlı olsun. Allah izin verirse Play Off’larda Develi’mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Develi’mizi 1.Lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bu maçta çok duygulandık çünkü Kadir Yağlıoğlu hocamızı andık. Bir taraftan ağladık, bir taraftan mücadele ettik. Belediye Başkanımıza, muhteşem taraftarımıza, kulüp yönetimimize, tek yürek olup terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Play Off’larda bizi izlemeye devam edin. En büyük arzumuz 1. Lige çıkarak Develi’mizin adını tüm Türkiye’ye duyurmak. Play Off maçları 12-13-14 Mart’ta Ankara’da yapılacak" diye konuştu.