Çelik: "Gelir Vergisi oranlarının sınırlandırılmasını istiyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, hayat pahalılığının artmasında enflasyonun yanı sıra vergilerin de etkisi olduğunu ifade ederek, “HAK-İŞ olarak vergi dilimlerinin düzenlenmesini, bütün çalışanlar için gelir vergisi oranlarının kriz dönemi bitene kadar sınırlandırılmasını öneriyoruz” dedi.

Açıklamalarda bulunan Çelik, “Büyük bir mücadelenin sonunda ilk kez bu yıl asgari ücret belirlenirken ücretlilerin, asgari ücret tutarındaki gelirlerinin vergi dışı bırakılmasını başardık. 2021 yılından başlayarak devam eden yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, pandeminin etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyimizdeki terör odaklarının Türkiye’ye yönelik saldırıları, Karabağ’da yaşadığımız savaş, Libya ile ilgili Doğu Akdeniz’de yaşadığımız ciddi sıkıntıların hepsi, aslında Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ekonomik zorluğun sebebidir. Çalışanların elde ettikleri ücretler kısa bir sürede sembolik hale geliyor. Ücretler üzerindeki vergi baskısının azaltılması gerekiyor. HAK-İŞ olarak vergi dilimlerinin düzenlenmesini, bütün çalışanlar için gelir vergisi oranlarının kriz dönemi bitene kadar sınırlandırılmasını öneriyoruz” dedi.

“Gelir Vergisi yüzde 10’da sınırlandırılsın”

Enflasyon belirli bir noktaya inene kadar bütün çalışanların vergi dilimlerinin yüzde 10 ile sınırlandırması talebinde bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Ücretlilerin gelirlerinin yüzde 40’ı gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik ödeneği ve benzeri kesintilere gidiyor” dedi.

Çelik, “Ülke genelinde ekonomik sıkıntıların arttığı, enflasyonun yüzde 80’leri aştığı bir dönemde vergi dilimlerine bir sınır getirilmeli. Ekonomik sıkıntılar sona erene kadar, enflasyon belirli bir noktaya inene kadar bütün çalışanların vergi dilimlerini yüzde 10 ile sınırlandıralım. Kriz bitene kadar bu çalışmaları yapalım. Türkiye gibi ücretliler üzerindeki vergi yükünün en üst sıralarda olduğu ülkelerde vergi kayıplarının, kayıt dışının daha fazla olduğunu ortaya koyalım. Bunun yanına bu konudaki gelişmiş ülkelerdeki modelleri de koyalım. Bu sorunu beraber çözelim” ifadelerini kullandı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı işveren ve çalışanlara yönelik yapılan yeni düzenlemeye göre nakdi verilen yemek ödemeleri de vergi istisnası çerçevesine girecektir. Ayrıca işverenlerin çalışanlara yaptığı elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmı 2023 Nisan ayı sonuna kadar hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutulacaktır. Bu düzenlemeleri çalışanları enflasyon karşısında ayakta tutmak adına önemli buluyoruz" diye konuştu.

“Görüşmeler Olumlu Geçti”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 23 Eylül 2022 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaret etti. Bakan Bilgin’in Genel Başkan Mahmut Arslan ile görüşmesinin ardından gelir vergisi konusu, kadro alamayan taşeron şirketlerde ve KİT’lerde çalışanların kadrolarının verilmesi, belediye şirketlerinde çalışan 450 bin şirket çalışanının 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken 52 günlük ikramiyeyi alamadıklarını ve uzun yıllar tartışılan gündeme alınmayan EYT konusunda görüşmelerde bulundu.