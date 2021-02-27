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Çelik: "28 Şubat sürecini nefret ve utançla anıyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ’post modern darbe’ olarak bilinen 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “28 Şubat sürecini nefret ve utançla anıyoruz. 28 Şubat, Türk demokrasisi açısından tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Ulusal ve toplumsal onurun ayaklar altına alındığı bu süreçte kız öğrenciler başörtülerinden dolayı üniversite kampüslerinde coplanmış, ikna odalarına alınmış, eğitimden mahrum bırakılmıştır. Başörtülü kadınlar ehliyet ve pasaport alamamıştır. İnanç özgürlüğünün yok sayıldığı, zulmün had safhaya ulaştığı, peygamber ocağı ordumuz ile aziz milletimizin karşı karşıya getirildiği gündür” dedi.

KAYSERİ 27.02.2021, 11:12
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Çelik: "28 Şubat sürecini nefret ve utançla anıyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ’post modern darbe’ olarak bilinen 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “28 Şubat sürecini nefret ve utançla anıyoruz. 28 Şubat, Türk demokrasisi açısından tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Ulusal ve toplumsal onurun ayaklar altına alındığı bu süreçte kız öğrenciler başörtülerinden dolayı üniversite kampüslerinde coplanmış, ikna odalarına alınmış, eğitimden mahrum bırakılmıştır. Başörtülü kadınlar ehliyet ve pasaport alamamıştır. İnanç özgürlüğünün yok sayıldığı, zulmün had safhaya ulaştığı, peygamber ocağı ordumuz ile aziz milletimizin karşı karşıya getirildiği gündür” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada; “Hak-İş 44 yıllık serüveninde mazlumlardan, mağdurlardan yana olmuştur. Demokrasiden, önce insan önce emek diyerek her zaman insanın alın terinden yana olmuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kuruluşumuzdan itibaren darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, halktan, özgürlükten yana bir tavır aldık. Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra karşılaştığımız 12 Eylül darbesi sonucunda bizimle beraber bazı konfederasyonlar, sendikalar kapatılmış, mal varlıklarımıza el konulmuş, sendikal faaliyetlerimiz yasaklanmıştı. HAK-İŞ olarak o tarihte demokrasiden yana olduk, darbelere karşı tavır geliştirerek sürecin bir an önce sona erdirilmesi için çaba sarf ettik. Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımız her zaman olduğu gibi yine demokrasiden, halktan, millet iradesinden yana tavır almış ve bunun bedellerini ödemiştir. Demokrasimize ve siyasi işleyişe yapılan müdahalelerin sonunda ülkemiz; temel hak ve özgürlükler, ekonomi, siyaset ve sosyal açıdan geriye gitmektedir. Darbe dönemlerinde zararın en büyük faturası emekçilere kesilmektedir. Emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan işçilerimiz, çalışanlarımız antidemokratik müdahaleler sonucunda ekonomik ve sosyal açıdan hak ve iş kayıplarına uğramaktadırlar. Ayrıca her darbe döneminde ülkemiz geriye gitmiş, uluslararası alanda itibar kaybına uğramıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri, girişimleri, oluşumları ve ifadeleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Demokratik işleyişe karşı çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Allah bir daha 28 Şubat sürecindeki gibi antidemokratik müdahaleleri ve acı sonuçlarını milletimize yaşatmasın“ ifadelerini kullandı.
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