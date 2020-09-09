Canlı müziklerin yasaklanmasının ardından müzisyenler eylem yaptı

Kayseri’de korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kafe, restoran gibi yerlerde canlı müzik ve bant kaydı müziklerin yasaklanmasının ardından müzisyenler; "Sahneler asla susturulamaz" dedi.

Cumhuriyet meydanında toplanan müzisyenler, bir süre ellerindeki enstrümanları yere bıraktı. Daha sonra grup adına açıklamalarda bulunan Ulaş Can, insanların en özel anında yanında olan müzisyenlerin zor durumda bırakıldığını ifade ederek; "Bildiğiniz üzere ülkemizin geçtiği bu zor dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Covid - 19 önlemleri doğrultusunda dün gece itibariyle kafe, restoran, bar ve benzeri yerlerde yapılan gerek canlı müzik gerekse bant kaydı müzikler yasaklanmıştır. Bu kısıtlama doğrultusunda sanatçı, ses, ışık ve sahne teknikerleri, sahne emekçileri, mekan çalışanları işlerinden olarak mağdur duruma düşmüşlerdir. Bunca yıl yevmiye usulü, sigortasız olarak çalışan bu insanlar sizlerin en özel anlarınızda yanınızda olmuştur. Bunca yıl sahnelerine, gösterilerine emek veren bu insanların çalışma alanları kısıtlanıyor ve alınterlerinin karşılığını alamıyorlardır. Ülkemizde Covid - 19 önlemleri adı altında sanata ve sanatçıya her türlü darbe vurulmaktadır. Yapılan bu kısıtlamalardan anladığımız kadarıyla korona virüs, yalnızca sizlerin özel günlerinde canlı müzik esnasında ve gece 12’den sonra bulaşmaktadır. Sanata ve sanatçıya temaslı vaka gözüyle bakılması sonucu işlerini kaybetmiş bulunmaktayız. Alınan ve alınması gereken tüm kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda bizlerin mağdur edildiği alenen ortadadır. Bu insanların çoğu bu dönemde devletimiz tarafından bir sosyal yardım almamakta. Gerekli tüm yetkili birimlere açıkça sesleniyoruz; bizlere hayat veren sahnelerimizi çalışma alanlarımızı bize geri vermek adına hakkımızda uygulanabilecek lehimize olan tüm kararların uygulanmasını talep ediyoruz. Sahneler asla susturulamaz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.