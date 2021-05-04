Büyükşehir’den kayadan oyma kültepe müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje” kapsamında Kayseri’yi “Müzeler Şehri” yapma yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şehrin çok önemli değerlerinden Kültepe-Kaniş Karum için kayadan oyma müze projesi hazırlandığını ve 5 Mayıs’ta ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı ve yaşandığı merkez olan Kayseri’nin “Müzeler Şehri” olarak anılması için emin adımlarla ilerliyor. Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasına, Kültepe Kaniş Karum’dan başlayarak 6 bin yıllık köklü geçmişine yakışacak bir proje olan Kültepe Müzesi’nin projeleri tamamlandı. 5 Mayıs’ta uygulama ihalesi gerçekleştirilecek olan bu müzede Kültepe kazılarından çıkan tarihi eserlerin yer aldığı buluntular sergilenecek. Bu boyutta ve nitelikte olup tek bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliği taşıyan bu proje, kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacak.

Ticaretin ve kültürün merkezi olan, 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’ye çok özel ve önemli müzeleri kazandıracaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmalarının devam ettiğini, burada çıkan eserler için yapılacak olan Kültepe Müzesi Projesi’nin hazır olduğunu, müze tamamlandığında yerin altındaki kültürel birikimin burada yer alacağını kaydetti.

Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanlığımız burada çalışmaları 12 aya çıkarttı. Gerekli mali desteği verdi. Ama inşallah daha fazlasını beklediğimizi de buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü biz 2022 yılının Kültepe Yılı olması yönünde de temennide bulunuyoruz. En azından onu altyapı sürecini hızlandırmak adına mali desteğin bakanlığımız tarafından daha fazla ulaştırılacağı kanaatinde olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Buradan çıkan ürünler, eserler tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgiliydi. Yurt dışındaki müzelerde yer almakta. Özellikle de Ankara’daki Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde yer alarak, 20 binin üzerinde tabletimiz maalesef oralarda bulunmakta. Biz bu çıkan eserlerden oluşacak olan Kültepe Müzesi’ni Sivas Yolu üzerinde, inşallah hayata geçiriyoruz.”

Kültepe Müzesi’nin Kayseri için yenilik olacağını dile getiren Büyükkılıç, “5 Mayıs itibariyle ihaleye çıkıyoruz. Oyma bir müze olacak. Kayseri’ye bir yenilik olacak. Aynı zamanda Türkiye’de önemli bir görseli ve uygulamasıyla kendisinden söz ettirecek müze olacağına inanıyorum. Bununla birlikte Kültepe’den çıkan eserlerden bir kısmının teşhiri için geçici olarak orada tanıtım merkezimiz var. Onu da hayata geçiriyoruz” diye konuştu.